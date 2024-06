Résultat des européennes à Méaulte : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les électeurs de Méaulte penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle

Le résultat du scrutin le plus récent peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Méaulte. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 29,43% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 53,55% au deuxième. Le Parti avait dépassé les prétendants étiquetés Ensemble ! Avec 24,72% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (23,77%) au premier tour et encore Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 46,45% au second (Méaulte n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,76% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,25%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,46%, devant Emmanuel Macron à 42,54%.