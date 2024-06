Résultat des européennes à Damigny : l'élection 2024 en direct

11:45 - Damigny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact auront les électeurs de Damigny sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 8,5% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 41,79% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 931 euros par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 063 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,29%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,64%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 9,64% à Damigny, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.