19:26 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Valframbert ? Une autre question qui entoure ces européennes est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,32% des voix dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,39% pour Yannick Jadot, 2,96% pour Fabien Roussel et 3,07% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,11% à Valframbert, contre 25,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella augurent un score élevé à Valframbert A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très commenté. En regardant la progression du Rassemblement national attendue par les études sondagières à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 29% à Valframbert. Une estimation qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà grattés par les lepénistes dans la zone entre les européennes 2019 (19,61%) et Marine Le Pen en 2022 (23,05% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Valframbert ? Valframbert avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,05%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 35,46% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,36% contre 60,64%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,92% au premier tour, contre 27,75% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Valframbert, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Valframbert en 2019 ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Lors des élections européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella avait enregistré 19,61% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 25,56%.

11:45 - Comment la composition démographique de Valframbert façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Valframbert comme partout ailleurs. Avec ses 1 721 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 76 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (92,47 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,06% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,73% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 281,43 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Valframbert incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Valframbert L'analyse des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 660 inscrits sur les listes électorales à Valframbert, 58,2% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 46,72% il y a 10 ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Valframbert : que retenir des précédentes élections ? L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes à Valframbert. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 17,76% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 20,61% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,0% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre entre Israël et la Palestine et son impact sur l'économie mondiale sont par exemple susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Valframbert (61250).