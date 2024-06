En direct

19:25 - À Menthon-Saint-Bernard, qui vont plebisciter les supporters de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,83% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,05% à Menthon-Saint-Bernard, contre 38,89% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Menthon-Saint-Bernard lors des européennes ? Si en France entière, les sondeurs annoncent une progression du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 19% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Menthon-Saint-Bernard ? Avec 10,34%, c'est un résultat insuffisant qu'avait fait Marine Le Pen à Menthon-Saint-Bernard au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 43,68% et 12,65% des bulletins exprimés. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 21,53% contre 78,47%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,31%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 47,02% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait enregistré une petite déculottée aux élections européennes de l'époque sur place. Le chef de file du RN terminait loin derrière, avec 9,14%, contre Nathalie Loiseau avec 38,89% et Yannick Jadot avec 16,9%.

11:45 - Menthon-Saint-Bernard et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et socio-économique de Menthon-Saint-Bernard définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Le taux de chômage à 9,86% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 42,58% de population active et une densité de population de 420 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux élevé de cadres, atteignant 33,33%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,96%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 27,22%, comme à Menthon-Saint-Bernard, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Menthon-Saint-Bernard : retour sur l'abstention aux dernières européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Au moment des élections européennes 2019, parmi les 881 inscrits sur les listes électorales à Menthon-Saint-Bernard, 41,27% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 44,64% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Menthon-Saint-Bernard pour les élections européennes À Menthon-Saint-Bernard, le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes. La flambée des prix qui grève les finances des Français cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie pourraient potentiellement nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Menthon-Saint-Bernard (74290). En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 548 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,31% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,72% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.