En direct

19:24 - À Talloires-Montmin, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la Nupes avait obtenu 19,35% des bulletins sur l'ensemble des 2 découpant la ville. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 3,68% à Talloires-Montmin, contre 35,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Talloires-Montmin lors des européennes ? Si dans tout le pays, les instituts de sondage annoncent une évolution du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 20% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Talloires-Montmin penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Talloires-Montmin avec 15,7% contre 36,78% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 32,21% contre 67,79%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 12,24% au premier tour, contre 38,38% pour la majorité La République en Marche en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Le second tour sera à l'avenant, qui verra également les candidats LREM gagner le scrutin sur l'ensemble des électeurs des 2 circonscriptions locales.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Talloires-Montmin Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Talloires-Montmin lors des précédentes élections européennes, avec 35,5% des bulletins. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 16,91% dans la cité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 14,18%.

11:45 - Talloires-Montmin : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Talloires-Montmin montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,45% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 97 habitants par km² et 49,05% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,68%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,48%) et le nombre de résidences HLM (4,08% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 37,76%, comme à Talloires-Montmin, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Talloires-Montmin : quels enseignements ? Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Talloires-Montmin, 68,53% des électeurs avaient voté. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Durant les dernières élections européennes, le taux de participation représentait 52,28% des inscrits sur les listes électorales de Talloires-Montmin (Haute-Savoie). La participation était de 46,48% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Talloires-Montmin À Talloires-Montmin, l'un des facteurs essentiels de ces européennes sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,35% au premier tour. Au deuxième tour, 47,14% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Talloires-Montmin ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 907 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,87% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 76,4% au deuxième tour, ce qui représentait 1 457 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.