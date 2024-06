Résultat des européennes à Saint-Jean-la-Poterie : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Jean-la-Poterie pour ces européennes 2024 ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Jean-la-Poterie, le binôme Nupes avait en effet glané 27,93% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 10,3% à Saint-Jean-la-Poterie, contre 23,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

17:08 - Que vont trancher les votants de Saint-Jean-la-Poterie ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote prédisent une progression du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Jean-la-Poterie ? Marine Le Pen finissait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 22,18% contre 29,36% pour Emmanuel Macron et 23,44% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 60,54% contre 39,46% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Saint-Jean-la-Poterie, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 27,93%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 20,22%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Régionaliste finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Saint-Jean-la-Poterie Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? La liste Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première marche avec 23,14%, contre 21,79% pour le RN.

11:45 - Élections à Saint-Jean-la-Poterie : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Saint-Jean-la-Poterie peut-elle affecter les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,25%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (21,12%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 655 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,73%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Jean-la-Poterie mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,92% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Saint-Jean-la-Poterie Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. L'analyse des résultats des derniers scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 620 personnes en âge de voter à Saint-Jean-la-Poterie, 45,71% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 55,08% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Jean-la-Poterie : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Saint-Jean-la-Poterie, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,79% au premier tour. Au deuxième tour, 50,69% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Jean-la-Poterie cette année ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 19,92% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,22% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.