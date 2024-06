Résultat des européennes à Allonnes : l'élection 2024 en direct

En direct

15:30 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Regarder en arrière semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 32,2% des votes étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,61% et François-Xavier Bellamy à 9,64%. Le RN rassemblait ainsi 294 électeurs d'Allonnes.

11:45 - Allonnes : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment la population d'Allonnes peut-elle impacter les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 9,3% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 44,49% de population active et une densité de population de 83 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (80,65%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 930 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,65%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (15,58%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Allonnes mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,74% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Allonnes : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au cours des dernières années, les 2 981 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 983 personnes habilitées à participer à une élection à Allonnes s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 48,4%). La participation était de 40,29% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Allonnes À Allonnes, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,01% au premier tour. Au second tour, 55,14% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Allonnes cette année ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 2 012 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,01% étaient restées chez elles. L'abstention était de 23,61% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.