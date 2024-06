Résultat des européennes à Vivy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Les habitants de Vivy plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un bon résultat pour le RN à Vivy. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 27,83% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Vivy n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,22% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,13%. Avec 50% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vivy, avec 32,9%, soit 281 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 22,13% et Yannick Jadot à 8,31%.

11:45 - Élections à Vivy : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Vivy comme dans toute la France. Avec une population de 2 551 habitants répartis dans 1 133 logements, cette commune présente une densité de 111 habitants/km². L'existence de 133 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,15 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 31,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1968,33 euros par mois, la commune vise un avenir prospère. À Vivy, les spécificités locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Etude de l'abstention aux élections européennes à Vivy Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Vivy, 71,15% des électeurs n'avaient pas participé. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 918 inscrits sur les listes électorales à Vivy, 48,51% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 58,47% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Vivy : scrutin en cours La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Vivy. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,42% au premier tour et seulement 55,64% au deuxième tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 796 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,49% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,05% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.