Résultat des européennes à Ampuis : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les enjeux locaux d'Ampuis : tour d'horizon démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Ampuis mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,43% ont 60 ans et plus. Avec ses 7,61% d'agriculteurs pour 2 751 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (7,58%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,41%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Ampuis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.