Résultat des européennes à Saint-Cyr-sur-le-Rhône : l'élection 2024 en direct

18:26 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Saint-Cyr-sur-le-Rhône ? Les sondages d'intentions de vote annoncent un RN à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit l'approcher de 31% à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, soit 10 points de plus également que ses 21,39% au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus risquées.

15:02 - Les inscrits de Saint-Cyr-sur-le-Rhône plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Cyr-sur-le-Rhône avec 22,7% contre 34,87% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,56% contre 62,44%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Cyr-sur-le-Rhône quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,53% au premier tour, contre 41,10% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - 28,7% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Saint-Cyr-sur-le-Rhône Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Cyr-sur-le-Rhône lors des précédentes européennes, avec 28,7% des bulletins. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 21,39% dans la cité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 12,7%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Cyr-sur-le-Rhône façonne les résultats électoraux ? À Saint-Cyr-sur-le-Rhône, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,01% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 217 habitants/km² et 45,9% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,15%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,2%) et le nombre de résidences HLM (0,82% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,27%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Saint-Cyr-sur-le-Rhône : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 64,09% des habitants n'avaient pas participé. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 42,93% des électeurs de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, contre une abstention de 49,05% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Cyr-sur-le-Rhône Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Cyr-sur-le-Rhône ? Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 84,6% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 80,48% au deuxième tour, ce qui représentait 878 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,41% au premier tour. Au deuxième tour, 50,09% des votants se sont déplacés.