En direct

19:24 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Saint-Romain-en-Gal ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Romain-en-Gal, le binôme Nupes avait en effet glané 26,16% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,64% à Saint-Romain-en-Gal, contre 21,97% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Romain-en-Gal Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Saint-Romain-en-Gal. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prédire plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Saint-Romain-en-Gal plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Saint-Romain-en-Gal avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,56%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 29,4% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 37,17% contre 62,83%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 13,36% au premier tour, contre 34,74% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Saint-Romain-en-Gal il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes élections européennes à Saint-Romain-en-Gal était composé de la liste de Yannick Jadot avec 17,49% des voix, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 19,65% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 21,97%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Élections européennes à Saint-Romain-en-Gal : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Romain-en-Gal comme partout en France. Avec une population de 1 980 habitants répartis dans 945 logements, cette localité présente une densité de 134 habitants par km². L'existence de 184 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,87 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,58% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 45,23% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 770,58 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Saint-Romain-en-Gal, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Romain-en-Gal : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Romain-en-Gal, 65,37% des habitants n'avaient pas voté. L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les élections européennes 2019, 42,21% des personnes en capacité de voter à Saint-Romain-en-Gal avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 54,39% en 2014.

09:30 - Participation à Saint-Romain-en-Gal : les leçons des précédentes élections À Saint-Romain-en-Gal, le niveau d'abstention constituera indéniablement un facteur déterminant de ces européennes. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 362 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,37% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 79,74% au premier tour, soit 1 086 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont capables de pousser les habitants de Saint-Romain-en-Gal à s'intéresser plus fortement de l'élection.