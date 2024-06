Résultat des européennes à Ancerville : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les européennes à l'époque. Ladite liste avait cumulé 47,26% des votes, contre Nathalie Loiseau à 15,04% et Yannick Jadot à 8,46%.

11:45 - Les données démographiques d'Ancerville révèlent les tendances électorales

La démographie et le profil socio-économique d'Ancerville déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 43,64% de population active et une densité de population de 128 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,55% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,84%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 943 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,00%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,81%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ancerville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,03% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.