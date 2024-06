Résultat des européennes à Chancenay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Chancenay ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 11,94% des voix dans la commune. Un score à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,16% à Chancenay, contre 23,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chancenay pour la liste RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes sera très commenté. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Chancenay. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi anticiper 43% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Chancenay ? Regarder l'expérience la plus récente dans les urnes apporte des enseignements clés au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un beau résultat pour le RN à Chancenay. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la localité avec 32,66% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Chancenay ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,94% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,69%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,8%, devant Emmanuel Macron à 46,2%.

12:45 - À Chancenay, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 158 électeurs de Chancenay avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, attirait ainsi 33,26% des voix devant Nathalie Loiseau à 23,16% et François-Xavier Bellamy à 7,37%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chancenay Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Chancenay comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 513 logements pour 1 016 habitants, la densité de la commune est de 110 habitants/km². Avec 44 entreprises, Chancenay est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,7 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 47,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 32,84% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 167,47 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Chancenay manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Chancenay Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins européens ? A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 60,07% au sein de Chancenay (Haute-Marne), contre un taux de participation de 46,68% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Chancenay : l'abstention au cœur des préoccupations À Chancenay, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés des élections européennes. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 18,76% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,97% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,24% au premier tour et seulement 46,83% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Chancenay ?