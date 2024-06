En direct

19:21 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Andouillé fait envie à gauche Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Andouillé, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,01% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,53% à Andouillé, contre 22,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Andouillé pour les européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Andouillé. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prédire plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Andouillé ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Andouillé lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,84%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,82%. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,36% contre 62,64%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,64% au premier tour, contre 49,82% pour le binôme LREM. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round, les communes voisines ayant confirmé cette domination.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, la liste de Bardella affichant 20,58% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré les plans lepénistes avec 22,84%.

11:45 - Andouillé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les habitants d'Andouillé exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 3,76%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (72,55%) met en avant le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (19,17%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 831 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,42%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (6,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Andouillé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,76% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Andouillé : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'analyse des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Lors des élections européennes 2019, sur les 872 personnes en âge de voter à Andouillé, 50,99% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 44,78% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Andouillé L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Andouillé. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,09% des électeurs de la ville. La participation était de 78,88% au deuxième tour, ce qui représentait 1 404 personnes. Pour mémoire, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens d'Andouillé.