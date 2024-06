Résultat des européennes à Saint-Germain-le-Fouilloux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Saint-Germain-le-Fouilloux pour ces européennes ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Germain-le-Fouilloux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 61,39% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 7,19% à Saint-Germain-le-Fouilloux, contre 23,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 23,9% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 40% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,57% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Saint-Germain-le-Fouilloux ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très instructif. Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à environ 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les habitants de Saint-Germain-le-Fouilloux plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,76% contre 40% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,42% contre 68,58%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Germain-le-Fouilloux quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 10,89% au premier tour, contre 61,39% pour le binôme Nupes. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes très instructives Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Germain-le-Fouilloux lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 23,9% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 16,01% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,01%.

11:45 - Saint-Germain-le-Fouilloux : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Germain-le-Fouilloux comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 186 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 44 entreprises, Saint-Germain-le-Fouilloux se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,78 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 36,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 61,49% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 676,49 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Germain-le-Fouilloux, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Saint-Germain-le-Fouilloux Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Au moment des précédentes européennes, sur les 457 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-le-Fouilloux, 58,66% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 50,28% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Germain-le-Fouilloux : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Germain-le-Fouilloux, l'un des critères forts du scrutin européen 2024 sera le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient pourraient potentiellement pousser les habitants de Saint-Germain-le-Fouilloux à s'intéresser plus fortement du scrutin. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 84,18% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,18% au premier tour, c'est-à-dire 664 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,57% au premier tour et seulement 49,88% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Germain-le-Fouilloux ?