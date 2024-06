Résultat des européennes à Saint-Jean-sur-Mayenne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des électeurs de la Nupes à Saint-Jean-sur-Mayenne ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Jean-sur-Mayenne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 55,52% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,59% pour Yannick Jadot, 1,32% pour Fabien Roussel et 2,43% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,62% à Saint-Jean-sur-Mayenne, contre 27,95% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Saint-Jean-sur-Mayenne : les 27,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,79% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,73% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Saint-Jean-sur-Mayenne ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. Jordan Bardella devrait se trouver pas loin de 20% à Saint-Jean-sur-Mayenne si la dynamique prédite par les études sondagières à l'échelle nationale s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 33% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Saint-Jean-sur-Mayenne ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Jean-sur-Mayenne lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,79%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,78%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 31,4% contre 68,6%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 10,55% au premier tour, contre 55,52% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - 27,95% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Saint-Jean-sur-Mayenne Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait pris la petite porte aux européennes sur place. La tête de liste se classait troisième, avec 14,22%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 27,95% et Yannick Jadot avec 19,71%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Jean-sur-Mayenne : une analyse socio-démographique Dans la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,19%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (85,58%) souligne l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 629 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,94%) et le nombre de résidences HLM (1,76% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Saint-Jean-sur-Mayenne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,38% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Saint-Jean-sur-Mayenne Y aura-t-il une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Saint-Jean-sur-Mayenne, 61,9% des votants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Au moment des européennes 2019, sur les 670 personnes en âge de voter à Saint-Jean-sur-Mayenne, 58,93% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 48,34% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Jean-sur-Mayenne : les européennes débutent L'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Saint-Jean-sur-Mayenne. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles, combinée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, sont notamment susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Saint-Jean-sur-Mayenne (53240). Au second tour de la dernière élection présidentielle, 86,36% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 85,75% au premier tour, c'est-à-dire 1 023 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.