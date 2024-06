En direct

19:06 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait glané 28,16% à Angers, contre 8,16% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Angers, la Nupes avait en effet cumulé 36,3% des votes au total sur les 4 circonscriptions couvrant la ville. Une percée à mettre en perspective avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (4,98% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (18,88% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,87% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Angers lors des européennes ? Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Angers semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les inscrits d'Angers plutôt pour Macron il y a deux ans Les habitants d'Angers avaient accordé à Marine Le Pen 11,5% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 33,38% et 27,21% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 76,5% contre 23,5% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des élections législatives, Angers, couverte par 4 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 36,30%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 8,52%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore des candidats Ensemble ! Vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Angers il y a cinq ans ? Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était amplement défait aux européennes de l'époque localement. Le candidat RN se classait troisième, avec 11,95%, contre Nathalie Loiseau avec 28,16% et Yannick Jadot avec 18,88%.

11:45 - Angers : élections européennes et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Angers est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 157 175 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 10 939 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 34 455 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 45 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,65 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 13 660 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,47%, favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2270,11 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 17,71%, annonçant une situation économique tendue. À Angers, où la jeunesse représente 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - À Angers, quelle abstention aux précédentes européennes ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des élections précédentes. Au moment des européennes 2019, parmi les 45 055 inscrits sur les listes électorales à Angers, 50,29% étaient allés voter. La participation était de 44,49% en 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Angers, 69,88% des votants avaient participé.

09:30 - Participation à Angers : quelles perspectives pour les européennes ? Ce dimanche, lors des européennes à Angers, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,36% au premier tour. Au second tour, 51,53% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Angers ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 92 523 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 27,99% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 30,23% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.