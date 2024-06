En direct

19:17 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 7,13% à Sainte-Gemmes-sur-Loire, contre 28,32% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Sainte-Gemmes-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,69% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Sainte-Gemmes-sur-Loire ? Le score de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour ces élections. Si dans l'Hexagone, les sondages chiffrent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 23% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Sainte-Gemmes-sur-Loire plutôt pour Macron il y a deux ans Ce sont Emmanuel Macron avec 35,68% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,45% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 16,39%. Le second tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 72,59% contre 27,41% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Sainte-Gemmes-sur-Loire, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 44,20%, alors que le RN restera derrière à 12,21%. Sainte-Gemmes-sur-Loire choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 63,27%.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes 2019 à Sainte-Gemmes-sur-Loire Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était complètement vaincu aux européennes à Sainte-Gemmes-sur-Loire. La tête de liste terminait troisième, avec 13,95%, derrière Nathalie Loiseau avec 28,32% et Yannick Jadot avec 18,12%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sainte-Gemmes-sur-Loire et leurs implications électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Gemmes-sur-Loire, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 552 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 304 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (17,93 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 32,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2492,63 € par mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Sainte-Gemmes-sur-Loire, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Sainte-Gemmes-sur-Loire : retour sur l'abstention aux dernières européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 60,92% des personnes habilitées à participer à une élection à Sainte-Gemmes-sur-Loire s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 50,19% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Sainte-Gemmes-sur-Loire Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,71% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,31% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,72% au premier tour et seulement 44,1% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Sainte-Gemmes-sur-Loire pour les élections européennes ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique sont de nature à impacter la participation à Sainte-Gemmes-sur-Loire.