En direct

19:17 - Les supporters de la Nupes très suivis Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 17,43% au Mérévillois, contre 5,49% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement au Mérévillois, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,62% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,75% pour Yannick Jadot, 2,13% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel score pour le RN au Mérévillois lors des européennes ? Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Mérévillois semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 au Mérévillois Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national au Mérévillois. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la localité avec 27,53% au premier round et surtout 56,32% au second, le portant à la meilleure place à l'échelle communale sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,5% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,06%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,03%, devant Emmanuel Macron à 49,97%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella au Mérévillois Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans au Mérévillois, avec 29,14% des voix devant celle de Nathalie Loiseau avec 17,43% et Yannick Jadot avec 11,22%.

11:45 - Élections européennes au Mérévillois : un éclairage démographique Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Le Mérévillois, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 3 364 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 261 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 986 foyers fiscaux. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,85 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 141 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 47,12% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 955,67 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Le Mérévillois incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il au Mérévillois ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 305 inscrits sur les listes électorales au Mérévillois, 49,81% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 56,61% pour les européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes au Mérévillois L'un des facteurs décisifs des européennes sera le taux d'abstention au Mérévillois. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,13% au premier tour et seulement 46,24% au deuxième tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 618 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,64% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 69,97% au second tour, c'est-à-dire 1 831 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.