En direct

19:34 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Bruille-lez-Marchiennes ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 7,97% à Bruille-lez-Marchiennes, contre 1,86% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Bruille-lez-Marchiennes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 46,06% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Bruille-lez-Marchiennes, entre les 7,97% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 14,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 9,14% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Bruille-lez-Marchiennes Si on tient compte de la progression du Rassemblement national prévue par les sondeurs au niveau national pour les élections de juin, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci devrait se situer à près de 40% à Bruille-lez-Marchiennes. Un verdict qui semble coller avec les électeurs déjà gagnés par les lepénistes dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 6 points qui peut encore grimper.

15:02 - Avantage RN à Bruille-lez-Marchiennes ? La ville de Bruille-lez-Marchiennes avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022. La numéro 1 du Rassemblement national écrasait le match avec 38,28% au premier round. Elle s'était aussi imposée au second tour avec 65,13%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 31,18% des votes sur place, contre 46,06% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (58,98%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Bruille-lez-Marchiennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 32,03% des votes étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Ian Brossat à 29,66% et Nathalie Loiseau à 7,97%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec 189 votants de Bruille-lez-Marchiennes.

11:45 - Bruille-lez-Marchiennes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Bruille-lez-Marchiennes, les élections sont en cours. Dotée de 544 logements pour 1 350 habitants, la densité de la commune est de 301 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 675 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,68 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,16% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 42,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 89,46 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Bruille-lez-Marchiennes, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Bruille-lez-Marchiennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Durant les européennes de 2019, 619 inscrits sur les listes électorales de Bruille-lez-Marchiennes (Nord) avaient pris part au scrutin (soit 71,31%). La participation était de 58,32% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Bruille-lez-Marchiennes : la participation en question L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes à Bruille-lez-Marchiennes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Bruille-lez-Marchiennes . Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 14,14% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 15,37% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 37,17% au premier tour. Au second tour, 34,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Bruille-lez-Marchiennes ?