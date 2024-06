En direct

19:13 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 25,3% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,61% à Bauvin, contre 13,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Bauvin à l'issue des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Bauvin. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à 48% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Bauvin plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Regarder dans le rétro pour décortiquer l'expérience la plus récente dans les urnes semble plutôt sensé au moment d'une autre élection. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent démarrage pour le RN à Bauvin. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 36,12% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 54,16% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,26% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,96%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,36%, devant Emmanuel Macron à 39,64%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières européennes à Bauvin Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Bauvin, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, glanant 38,38% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 13,11% et Yannick Jadot à 11,33%. C'étaient alors 732 votants qui s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Bauvin Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Bauvin comme dans toute la France. Avec une population de 4 999 habitants répartis dans 2 241 logements, cette ville présente une densité de 1371 hab/km². Ses 203 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 508 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,04 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,26% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 39,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 372,18 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Bauvin, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Bauvin Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 50,4% des inscrits sur les listes électorales de Bauvin avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 58,07% il y a dix ans. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Bauvin Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Bauvin ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 4 072 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 72,96% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,05% au second tour, c'est-à-dire 3 056 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,91% au premier tour et seulement 44,09% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Bauvin ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?