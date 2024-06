En direct

19:11 - Les suffrages de la gauche unie observés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Anse, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,22% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,22% à Anse, contre 24,86% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 24,86% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,17% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 26,93% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national favori à Anse pour les européennes ? Le score obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Anse. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prédire près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Anse ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Anse lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,17%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,26%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 35,95% contre 64,05%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 16,2% au premier tour, contre 26,93% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va cumuler le plus de votes, avec 50,65% sur la seule circonscription couvrant Anse.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Avec un résultat de 19,21%, Bardella avait été surpassé à l'issue des élections européennes à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 24,86% des votes.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Anse La composition démographique et socio-économique d'Anse définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 23,33% des résidents sont des enfants, et 18,06% de plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une automobile (86,04%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 437 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,24%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (7,39%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Anse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,6% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Anse : la mobilisation des citoyens aux élections européennes L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 49,14% des électeurs d'Anse (Rhône) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 58,38% il y a dix ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Anse, 70,04% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Anse Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Anse ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,96% au niveau de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 25,48% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Les jeunes générations manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?