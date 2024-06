Résultat des européennes à Lachassagne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Lachassagne ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si en France entière, les sondages chiffrent une progression moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 29% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Lachassagne ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Lachassagne lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,17%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,14%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,06% contre 60,94%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 13,52% au premier tour, contre 29,81% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui cumulera le plus de suffrages, avec 52,98% sur la seule circonscription couvrant Lachassagne.

12:45 - À Lachassagne, Nathalie Loiseau en tête en 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. À Lachassagne, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,52% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,65% et Yannick Jadot avec 14,26%.

11:45 - Lachassagne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lachassagne révèlent des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 22,5% des résidents sont des enfants, et 25,48% ont plus de 60 ans. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 42,94%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (2,61%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lachassagne, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Lachassagne : quelles tendances ? Au fil des dernières années, les 1 289 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des européennes de 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 64,0% dans la commune de Lachassagne. La participation était de 55,47% lors du scrutin européen de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Lachassagne ? L'un des critères décisifs des européennes sera incontestablement le taux d'abstention à Lachassagne. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 87,29% des personnes en âge de voter dans la localité avaient pris part à l'élection. La participation était de 88,56% au premier tour, ce qui représentait 836 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 62,26% au premier tour. Au second tour, 53,49% des électeurs ont exercé leur droit de vote. L'inflation qui grève les finances des familles combinée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure de ramener les citoyens de Lachassagne vers les urnes.