19:25 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Lucenay ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Raphaël Glucksmann avait atteint 2,54% à Lucenay, contre 31,17% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa poussée lors des dernières législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lucenay, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,38% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Lucenay ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Les sondages prévoient une liste RN à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le porter à 30% à Lucenay, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Lucenay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,72%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 34,98% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 40,67% contre 59,33%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,3% au premier tour, contre 28,41% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Lucenay, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau au terme des européennes 2019 à Lucenay Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau l'emportait à Lucenay lors des européennes à l'époque, avec 31,17%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,36% des voix.

11:45 - Lucenay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Lucenay, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 847 logements pour 2 051 habitants, la densité de la ville est de 289 hab/km². Ses 191 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,37 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 23,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 679,19 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Lucenay contribue à édifier l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Lucenay : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'étude des résultats des élections passées permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Pendant les dernières européennes, parmi les 821 personnes en âge de voter à Lucenay, 56,86% étaient allées voter. La participation était de 47,99% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Lucenay, 66,86% des votants avaient voté.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Lucenay À Lucenay, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 81,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 85,84% au premier tour, ce qui représentait 1 358 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles pourrait de faire augmenter le pourcentage de participation à Lucenay.