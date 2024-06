En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des 14,73% de la Nupes à Antibes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 14,73% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,02% à Antibes, contre 24,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Antibes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Antibes semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle à Antibes Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,35% contre 28,25% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,6% contre 54,4%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,85% au premier tour, contre 30,97% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Que retenir des européennes à Antibes il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Antibes, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, cumulant 26,86% des votes contre Nathalie Loiseau à 24,5% et François-Xavier Bellamy à 12,33%. Dans le détail, 7057 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Antibes aux européennes À Antibes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec 44,88% de population active et une densité de population de 2827 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 12,85% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (47,47%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 25 061 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,61% et d'une population étrangère de 11,24% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 35,71%, comme à Antibes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Antibes : la mobilisation des habitants aux européennes Au fil des scrutins européens antérieurs, les 76 147 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les précédentes européennes, 51,76% des électeurs d'Antibes (Alpes-Maritimes) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 44,07% en 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Antibes, 68,06% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Antibes L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera indiscutablement l'abstention à Antibes. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 54 402 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 27,02% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,09% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. La situation géopolitique actuelle serait par exemple capable de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Antibes .