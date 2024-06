En direct

19:06 - Qui vont retenir les électeurs de la Nupes au Cannet ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,18% des bulletins dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,7% au Cannet, contre 21,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes au Cannet ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Cannet semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la ville.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle au Cannet La cité du Cannet avait offert un gros avantage à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022. La numéro 1 du Rassemblement national prenait une avance notable avec 27,46% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,78% contre 50,22%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grattant 19,37% des suffrages sur place, contre 38,62% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (67,27%).

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance déjà tranchante Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait séduit 29,53% des votes, soit 3994 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 21,68% et François-Xavier Bellamy à 14,48%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi au Cannet Dans la ville du Cannet, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 5391 hab/km² et 43,43% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 13,54% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (63,74%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 13 214 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,20% et d'une population étrangère de 11,19% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,88%, comme au Cannet, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes au Cannet L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les européennes de 2019, 49,21% des personnes habilitées à voter au Cannet avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 56,58% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, l'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées au Cannet : scrutin en cours Le taux de participation sera incontestablement l'un des facteurs décisifs des élections européennes au Cannet. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs des matières premières pourraient augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs du Cannet. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,79% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 71,92% au second tour, c'est-à-dire 20 261 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,55% au premier tour et seulement 42,79% au deuxième tour.