19:08 - À Villeneuve-Loubet, quels seront les reports du vote Nupes ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 21,92% à Villeneuve-Loubet, contre 3,11% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Villeneuve-Loubet, le binôme Nupes avait en effet accumulé 11,7% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella augurent un score élevé à Villeneuve-Loubet A l'échelle locale, le résultat du RN aux européennes sera très instructif. On note que Villeneuve-Loubet compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,28% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Villeneuve-Loubet ? L'élection à la présidence de la République avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La patronne de l'ancien FN glanait 28,9% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 25,48% et 16,13% des voix. En finale de cette présidentielle, c'est de nouveau elle qui gagnait avec 53,66%, devant Emmanuel Macron à 46,34%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 21,59% des votes sur place, contre 27,20% pour le binôme Les Républicains. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,04%, contre 48,96% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - 30,28% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Villeneuve-Loubet Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait enregistré 30,28% des votes, soit 1851 voix, devant Nathalie Loiseau à 21,92% et François-Xavier Bellamy à 12,71%.

11:45 - Démographie et politique à Villeneuve-Loubet, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Villeneuve-Loubet apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 16 779 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 2 652 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (60,08 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 986 résidents étrangers, soit 6,04% de la population, participe à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,42%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2710,13 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Pour résumer, à Villeneuve-Loubet, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Villeneuve-Loubet : ce qu'il faut retenir L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, sur les 6 320 personnes en âge de voter à Villeneuve-Loubet, 45,6% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 56,14% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Villeneuve-Loubet pour les élections européennes À Villeneuve-Loubet, l'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux de participation. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 22,84% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,54% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,1% au premier tour et seulement 52,07% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient en mesure de modifier les choix que feront les citoyens de Villeneuve-Loubet (06270).