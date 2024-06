En direct

19:07 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Vallauris ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, s'était arrogée 20,29% à Vallauris, contre 3,64% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vallauris, la Nupes avait en effet enregistré 17,35% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions de la ville. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Vallauris, entre les 20,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,41% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Vallauris ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. On remarque que Vallauris compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,99% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,79% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en tête en 2022 à Vallauris La communauté électorale de Vallauris avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la cheffe de file du Rassemblement national prenait une avance notable avec 27,79% au premier tour. Rebelotte au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 50,44%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 22,63% des votes sur place, contre 23,30% en moyenne pour les candidats Les Républicains répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, il échouait également, laissant la première place aux adversaires (64,18%).

12:45 - À Vallauris, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Vallauris, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 32,99% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,29% et Yannick Jadot à 11,25%. Ce qui correspond à 2686 bulletins dans la ville.

11:45 - Analyse socio-économique de Vallauris : perspectives électorales La démographie et le contexte socio-économique de Vallauris contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,56%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (53,93%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (47,7%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 7 766 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,89% et d'une population immigrée de 14,94% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 28,99%, comme à Vallauris, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - À Vallauris, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins européens ? En 2019, durant les européennes, le pourcentage de participation atteignait 46,96% des inscrits sur les listes électorales de Vallauris, contre un taux de participation de 40,37% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Vallauris L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera le niveau d'abstention à Vallauris. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,69% au premier tour et seulement 63,32% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vallauris ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 18 674 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 28,38% étaient restés chez eux. L'abstention était de 30,6% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.