Résultat des européennes à Arbanats : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Arbanats ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 6,47% à Arbanats, contre 24,94% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Arbanats, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,38% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,87% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 2,74% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Arbanats, entre les 24,94% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,4% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Arbanats, un favori aux européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Arbanats semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Arbanats ? Arbanats avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,06%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 30,92% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,81% contre 54,19%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Arbanats un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 27,15% au premier tour, contre 33,40% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 115 votants d'Arbanats avaient été séduits par le Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, glanait 27,58% des voix face à Nathalie Loiseau à 24,94% et Yannick Jadot à 11,27%.

11:45 - Arbanats : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans les rues d'Arbanats, le scrutin est en cours. Avec ses 1 353 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 93 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 23,11 % des résidents sont des enfants, et 17,22 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 52,03% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 255,53 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Arbanats, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Arbanats ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 448 électeurs d'Arbanats avaient pris part au vote (soit 53,4%), à comparer avec une participation de 45,25% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Arbanats sont lancées À Arbanats, l'un des critères forts de ces européennes sera immanquablement le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 82,31% au sein de la ville. La participation était de 83,62% au premier tour, c'est-à-dire 817 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?