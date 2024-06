Résultat des européennes à Virelade : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Virelade pour ces européennes ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 24,29% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,57% à Virelade, contre 13,93% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Virelade lors des européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour cette européenne 2024 au niveau local. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Virelade semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les élections européennes Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Virelade. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 28,88% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nupes (Virelade ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 25,76% au 1er tour et 48,77% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 23,63% et 22,71% au premier tour, pour finir devant Marine Le Pen (48,77%) au deuxième.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Virelade, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, cumulant 28,31% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 13,93% et Yannick Jadot à 13,7%.

11:45 - Dynamique électorale à Virelade : une analyse socio-démographique Quelle influence la population de Virelade exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 21,25% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 23,98% ont 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (90,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 469 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,75%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Virelade mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,28% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Virelade : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Virelade, 62,28% des habitants avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 467 électeurs de Virelade (Gironde) avaient pris part au scrutin (soit 61,21%), à comparer avec une participation de 44,9% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Virelade ? À Virelade, l'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique pourraient en effet pousser les citoyens de Virelade à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 79,88% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 82,17% au premier tour, ce qui représentait 673 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.