Résultat des européennes à Paillet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Paillet ? La Nupes étant déjà morte, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives à Paillet, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,11% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 8,89% à Paillet, contre 19,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (12,44% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,67% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,44% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Paillet, un favori aux européennes ? Les sondeurs dessinent une liste Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières européennes. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le pousser à 32% à Paillet, soit dix points de plus également que ses 22,67% dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage RN à Paillet ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Paillet lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,96%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,82%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 48,29% contre 51,71%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 22,54% au premier tour, contre 36,11% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second round, c'est encore un binôme Nupes qui va cumuler le plus de suffrages, avec 62,56% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très tranchée Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Paillet, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, cumulant 22,67% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,56% et Yannick Jadot à 14,67%. C'étaient alors 102 votants qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Les défis socio-économiques de Paillet et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Paillet comme dans toute la France. Avec une population de 1 207 habitants répartis dans 606 logements, ce village présente une densité de 492 habitants/km². Ses 86 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 360 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,01 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 30,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1020,09 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Paillet, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Paillet : ce qu'il faut retenir Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Paillet, 63,79% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 461 personnes en âge de voter à Paillet, 41,5% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 53,85% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Paillet : l'abstention au cœur des préoccupations À Paillet, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,88% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 15,64% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,23% au premier tour. Au deuxième tour, 48,53% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Paillet ? Les études indiquent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?