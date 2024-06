Résultat des européennes à Arches : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe de file du parti frontiste glanait 38,25% au premier tour contre 23,06% pour Emmanuel Macron et 15,41% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour de l'élection, c'est encore la cheffe de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 56,33%, devant Emmanuel Macron à 43,67%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 28,14% des voix sur place, contre 29,82% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,83%.

Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Arches, avec 34,13%, soit 213 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 15,06% et Yannick Jadot à 10,26%.

Dans les rues d'Arches, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 621 habitants répartis dans 877 logements, cette ville présente une densité de 93 hab par km². Avec 98 entreprises, Arches est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,59 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,19% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,55% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 9,14 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Arches s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

09:30 - C'est l'heure de voter à Arches : les européennes débutent

Le taux de participation constituera à n'en pas douter un critère essentiel de ce scrutin européen 2024 à Arches. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est notamment susceptible d'inciter les électeurs d'Arches (88380) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 204 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,26% étaient restés chez eux, contre une abstention de 22,03% au second tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.