Le nombre de bulletins du RN sera très commenté pour cette élection du Parlement européen, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Ardentes. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir 37% dans la ville cette fois ?

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Ardentes. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la localité avec 25,09% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains (Ardentes n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,27% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,97%. Avec 48,52% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,48%.

11:45 - Dynamique électorale à Ardentes : une analyse socio-démographique

La démographie et la situation socio-économique d'Ardentes déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la ville, 16,13% des résidents sont des enfants, et 27,84% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (77,81%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 394 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,56%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Ardentes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,55% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.