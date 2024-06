Résultat des européennes à Étrechet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se rabattre les 23,93% de la Nupes à Étrechet ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,93% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,2% à Étrechet, contre 21,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national à Étrechet, un favori aux européennes ? À Étrechet, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,26% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,95% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs d'Étrechet plutôt favorables à Macron il y a deux ans Le résultat du test démocratique le plus récent semble un précédent intéressant au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national à Étrechet. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 24,94% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Étrechet ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 23,95% au premier tour et 47,47% au deuxième dans la commune.

12:45 - 24,26% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Étrechet Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Étrechet, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 24,26% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,78% et François-Xavier Bellamy à 10,15%. Ce qui correspond à 98 électeurs dans la cité.

11:45 - Étrechet : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues d'Étrechet, le scrutin est en cours. Avec ses 1 009 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 39 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (89,31 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 45,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 726,17 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Étrechet, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Étrechet, quelle abstention aux européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 444 électeurs d'Étrechet avaient pris part au scrutin (soit 59,44%). Le taux de participation était de 48,2% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Étrechet ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Étrechet, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,36% au premier tour. Au second tour, 51,56% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,97% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 17,94% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.