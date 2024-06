Résultat des européennes à Ardon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Ardon, que vont décider les électeurs de la Nupes ? L'autre incertitude de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,57% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,55% à Ardon, contre 31,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - La liste Bardella favorite à Ardon pour les européennes ? La liste RN pourrait se stabiliser à 30% à Ardon si la dynamique prédite par les sondeurs à l'échelle nationale se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30% des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les électeurs d'Ardon plutôt pour Macron à la présidentielle Ardon avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,26%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 36,09% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,57% contre 64,43%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 21,09% au premier tour, contre 34,46% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Ardon en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. La liste de Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 31,46%, contre 17,98% pour le RN.

11:45 - Ardon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire d'Ardon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 34,38% de cadres supérieurs pour 1 165 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. L'existence de 83 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,8 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 29,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 60,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 346,91 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Ardon, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Ardon : étude du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Au cours des dernières élections, les 1 195 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, sur les 550 inscrits sur les listes électorales à Ardon, 58,82% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 59,48% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Ardon Ce dimanche, lors des européennes à Ardon, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,69% au premier tour et seulement 55,3% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Ardon ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 81,2% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 81,82% au premier tour, ce qui représentait 819 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.