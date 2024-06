Résultat des européennes à Jouy-le-Potier : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Jouy-le-Potier, qui vont choisir les supporters de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,46% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,77% pour Yannick Jadot, 3,5% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,16% à Jouy-le-Potier, contre 30,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 30,12% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 35,89% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 39,97% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Jouy-le-Potier, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection européenne. Si en France entière, les intentions de vote prévoient une progression du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 28% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Jouy-le-Potier ? Jouy-le-Potier avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,01%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 35,89% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,97% contre 63,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Jouy-le-Potier quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,51% au premier tour, contre 39,97% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de voix, avec 59,87% sur la seule circonscription recouvrant Jouy-le-Potier.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Jouy-le-Potier lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 30,12% des suffrages. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 18,8% dans la commune. Yannick Jadot échouait troisième, avec 12,15%.

11:45 - Jouy-le-Potier aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Jouy-le-Potier, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 718 logements pour 1 567 habitants, la densité de la commune est de 26 habitants par km². L'existence de 84 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 19,75 % des résidents sont des enfants, et 5,59 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 44,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 427,80 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Jouy-le-Potier incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Jouy-le-Potier : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 592 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 39,68% au sein de Jouy-le-Potier, à comparer avec un taux d'abstention de 45,39% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Jouy-le-Potier Ce dimanche, lors des élections européennes à Jouy-le-Potier, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement impacter la stratégie de vote des électeurs de Jouy-le-Potier (45370). Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 218 personnes en âge de voter au sein de la commune, 13,79% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 15,98% au second tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.