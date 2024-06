En direct

19:07 - Qui va profiter du vote Nupes à Olivet ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 6,4% à Olivet, contre 34,77% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les études sondagières publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Olivet, le binôme Nupes avait en effet glané 26,2% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Olivet ? Enseignement clé pour ce dimanche : Olivet fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 13,32% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,41% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Ce sont Emmanuel Macron avec 38,95% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,54% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Olivet. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 13,41%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 26,2% contre 73,8%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 11,58%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 41,64% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Olivet Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était loin de son résultat national aux européennes à l'époque dans la commune. Le chef de file du RN achevait l'élection troisième, avec 13,32%, contre Nathalie Loiseau avec 34,77% et Yannick Jadot avec 15,06%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Olivet : un regard sur la démographie locale Dans la ville d'Olivet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,79% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,56%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 8 205 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,35%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,24%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 10,11% à Olivet, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Olivet : facteurs et implications Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 44,65% des électeurs d'Olivet, à comparer avec un taux d'abstention de 49,81% en 2014.

09:30 - Participation à Olivet : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Olivet. Les études montrent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 19,66% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,72% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.