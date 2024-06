Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Arenthon au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 28,82% des électeurs au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,68% contre 51,32%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 19,97% des votes sur place, contre 23,27% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (69,07%).

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Arenthon

Dans les rues d'Arenthon, le scrutin est en cours. Avec ses 1 915 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 130 entreprises, Arenthon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,49 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 18,59 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 30,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,52% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 629,19 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, Arenthon incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.