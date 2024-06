Résultat des européennes à Amancy : l'élection 2024 en direct

11:45 - Amancy : européennes et dynamiques démographiques

La démographie et le profil socio-économique d'Amancy déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 289 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,27%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 623 €/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 954 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,36%) et le nombre de résidences HLM (3,62% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,1%), témoigne d'une population instruite à Amancy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.