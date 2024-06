Résultat des européennes à Armentières-en-Brie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Avantage RN à Armentières-en-Brie ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un puissant score pour le RN à Armentières-en-Brie. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 29,76% au 1er round et surtout 62,50% au second, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelon communal (Armentières-en-Brie ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,45% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,54%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,24%, devant Emmanuel Macron à 48,76%.

12:45 - À Armentières-en-Brie, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste séduisait 31,31% des suffrages, soit 98 voix, contre Nathalie Loiseau à 22,68% et Yannick Jadot à 13,74%.

11:45 - Armentières-en-Brie et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote d'Armentières-en-Brie, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 415 logements pour 1 205 habitants, la densité de la ville est de 174 hab/km². L'existence de 36 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 28,19 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 3,3 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 16,74% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 59,42% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 209,10 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Armentières-en-Brie, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Armentières-en-Brie : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Lors des dernières européennes, le pourcentage de participation atteignait 41,57% des électeurs d'Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne). La participation était de 36,07% en 2014.

09:30 - Abstention à Armentières-en-Brie : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des élections européennes à Armentières-en-Brie, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La flambée des prix qui alourdit les finances des Français serait de nature à impacter le taux de participation à Armentières-en-Brie. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 35,43% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 34,8% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.