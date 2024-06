Résultat des européennes à Art-sur-Meurthe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Art-sur-Meurthe, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 5,16% à Art-sur-Meurthe, contre 20,65% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Art-sur-Meurthe, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,9% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour les candidats RN à Art-sur-Meurthe ? Si dans tout le pays, les sondages d'intentions de vote prédisent une évolution du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à près de 30% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les votants d'Art-sur-Meurthe plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Art-sur-Meurthe avec 25,85% contre 31,73% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,24% contre 56,76%. Le RN n'a pas plus convaincu à Art-sur-Meurthe par la suite, lors des législatives, avec 22,28% au premier tour, contre 23,83% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes à Art-sur-Meurthe Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Art-sur-Meurthe, avec 22,38% des voix exprimées, soit 130 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,65% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 16,7%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Art-sur-Meurthe façonne les résultats électoraux ? Comment la population d'Art-sur-Meurthe peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Dans la commune, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,86% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 590 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,27%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,11%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,66% à Art-sur-Meurthe, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes à Art-sur-Meurthe Au cours des dernières années, les 1 867 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 597 inscrits sur les listes électorales à Art-sur-Meurthe, 44,93% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 49,83% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Art-sur-Meurthe, 65,57% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Election à Art-sur-Meurthe : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères importants des élections européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Art-sur-Meurthe. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,68% au premier tour et seulement 44,64% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 211 personnes en âge de voter dans la ville, 78,94% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,11% au second tour, c'est-à-dire 958 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.