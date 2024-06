En direct

19:11 - Les supporters de la coalition de gauche en question Une autre source de doute qui entoure ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,25% des voix dans la commune. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 6,66% à Laneuveville-devant-Nancy, contre 22,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Laneuveville-devant-Nancy ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Laneuveville-devant-Nancy semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les électeurs de Laneuveville-devant-Nancy plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Laneuveville-devant-Nancy lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,01%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,42%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 44,09% contre 55,91%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 24,15% au premier tour, contre 24,35% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très instructive Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes à l'époque à Laneuveville-devant-Nancy, avec 26,56% des électeurs (582 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,41% et Yannick Jadot avec 12,19%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Laneuveville-devant-Nancy Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Laneuveville-devant-Nancy se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 551 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 361 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 567 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,08 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 252 résidents étrangers, soit 3,85% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 893 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Laneuveville-devant-Nancy, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Laneuveville-devant-Nancy : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des électeurs français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. L'analyse des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Lors des européennes 2019, parmi les 2 260 inscrits sur les listes électorales à Laneuveville-devant-Nancy, 51,18% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 57,53% en 2014.

09:30 - Participation à Laneuveville-devant-Nancy : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Laneuveville-devant-Nancy. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,27% au premier tour et seulement 60,16% au second tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,7% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 28,11% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.