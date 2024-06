En direct

19:10 - Sur qui vont se rabattre les 36,37% de la Nupes à Jarville-la-Malgrange ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6,33% à Jarville-la-Malgrange, contre 21,79% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Jarville-la-Malgrange, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,37% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Jarville-la-Malgrange ? Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Jarville-la-Malgrange semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Les habitants de Jarville-la-Malgrange penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 27,63% et Jean-Luc Mélenchon avec 26,95% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Jarville-la-Malgrange. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 22,5%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 37,23% contre 62,77%. Avec 20,31%, le RN sera devancé par la suite par les 36,37% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Jarville-la-Malgrange optera d'ailleurs pour un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,02%.

12:45 - À Jarville-la-Malgrange, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Regarder en arrière peut toujours sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Jarville-la-Malgrange, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 27,08% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,79% et Yannick Jadot à 11,5%. Ce qui correspond à 697 votes dans la localité.

11:45 - Élections à Jarville-la-Malgrange : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Jarville-la-Malgrange, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,96%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (42,24%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2070,34 euros par mois peut être symptomatique de disparités financières locales. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,33% et d'une population étrangère de 10,99% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,16% à Jarville-la-Malgrange, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Européennes à Jarville-la-Malgrange : état des lieux Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%. Au fil des scrutins européens précédents, les 9 594 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 49,89% au niveau de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle). La participation était de 42,02% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Jarville-la-Malgrange : la participation en question À Jarville-la-Malgrange, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes. Les populations des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 70,15% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 67,8% au second tour, soit 3 630 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.