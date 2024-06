Résultat des européennes à Asnières-sur-Oise : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat d'Asnières-sur-Oise : un regard sur la démographie locale

Quelle influence les électeurs d'Asnières-sur-Oise exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,53%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (79,9%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,87%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 126 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,38%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,28%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Asnières-sur-Oise mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,01% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.