Résultat des européennes à Cheyssieu : l'élection 2024 en direct

19:31 - Qui vont plebisciter les électeurs de la gauche à Cheyssieu ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 22,99% à Cheyssieu, contre 9,2% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Cheyssieu, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,4% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,14% pour Yannick Jadot, 4,02% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (5,46% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,49% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,44% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Cheyssieu, entre les 22,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,13% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Cheyssieu pour les candidats RN ? Si dans l'Hexagone, les sondages calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 37% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un très gros résultat pour le RN à Cheyssieu. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 27,41% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription du lieu. Lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,42% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 29,42% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,95%. Au second, Marine Le Pen l'emportait avec 50,25% devant Emmanuel Macron (49,75%).

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Cheyssieu il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 96 votants de Cheyssieu s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait enregistré 27,59% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 22,99% et Yannick Jadot à 11,49%.

11:45 - Démographie et politique à Cheyssieu, un lien étroit Dans les rues de Cheyssieu, les élections sont en cours. Dotée de 440 logements pour 1 036 habitants, la densité de la commune est de 120 hab/km². Avec 54 entreprises, Cheyssieu offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,12 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,83% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 49,22% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 970,57 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Cheyssieu montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Europe.

10:30 - À Cheyssieu, quelle participation aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. L'observation des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 55,85% des inscrits sur les listes électorales de Cheyssieu, contre un taux d'abstention de 57,39% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Cheyssieu L'une des clés des européennes sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Cheyssieu. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les prix des matières premières sont par exemple capables de modifier les choix que feront les électeurs de Cheyssieu. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,84% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 26,3% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.