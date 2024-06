Résultat des européennes à Carpentras : l'élection 2024 en direct

En direct

19:07 - À Carpentras, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, la Nupes avait enregistré 20,73% des votes au total sur les 2 couvrant la ville. Une performance à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,46% pour Yannick Jadot, 1,75% pour Fabien Roussel et 1,03% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,86% à Carpentras, contre 17,77% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Carpentras : les 17,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,35% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Carpentras ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. On note que Carpentras compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,03% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,04% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Carpentras Revenir sur l'expérience la plus récente dans les urnes semble plutôt sensé au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un puissant score pour le RN à Carpentras. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 32,73% en moyenne au 1er tour avant un formidable 55,92% au second sur les 2 circonscriptions du lieu. Le RN a même fait une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Celle-ci avait engrangé 29,04% au premier tour et 51,35% au second dans la ville.

12:45 - À Carpentras, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 3030 électeurs de Carpentras s'étaient tournés vers le RN à l'époque, aux européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 35,03% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 17,77% et Yannick Jadot à 11,39%.

11:45 - Carpentras : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La composition démographique et socio-économique de Carpentras façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 20,57% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 756 habitants par km² et 39,97% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2055,71 € par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,68% et d'une population immigrée de 16,26% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Carpentras mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,44% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Carpentras ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 31 459 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 8 975 personnes en capacité de participer à une élection à Carpentras avaient pris part au scrutin (soit 47,85%), contre une participation de 42,86% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Carpentras pour les européennes À Carpentras, la participation sera l'une des clés des européennes. L'inflation et son impact sur la vie des Français sont par exemple en mesure de ramener les citoyens de Carpentras vers les urnes. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 29,64% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 30,94% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.