19:12 - À Sarrians, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 fait envie L'autre source de doute de ces élections européennes sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,07% des voix dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait obtenu 2,91% à Sarrians, contre 18,32% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Sarrians ? Le score en faveur du Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. À Sarrians, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 36,8% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,56% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Sarrians ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Sarrians. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 33,63% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 59,31% au deuxième sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,56% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,43%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,29%, devant Emmanuel Macron à 41,71%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 733 votants de Sarrians s'étaient tournés vers le parti lepéniste il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, séduisait 36,8% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,32% et Yannick Jadot à 10,69%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Sarrians Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Sarrians est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 5 932 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 559 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 770 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,89 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Sarrians incarne une communauté diversifiée, avec ses 342 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 10,32%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2134,85 euros/mois. À Sarrians, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Sarrians ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Sarrians, 69,98% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des élections antérieures ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, sur les 2 083 personnes en âge de voter à Sarrians, 52,42% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 54,08% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Sarrians : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Sarrians, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient notamment en mesure d'impacter le taux de participation à Sarrians. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 563 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,59% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,75% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.