En direct

19:11 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Aubigny-Les Clouzeaux pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Aubigny-Les Clouzeaux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,97% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,5% à Aubigny-Les Clouzeaux, contre 25,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quel résultat à Aubigny-Les Clouzeaux pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections du Parlement européen au niveau local, comme dans le reste de la France. Si en France, les enquêtes d'opinion annoncent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 26% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Hayer à Aubigny-Les Clouzeaux ? Aubigny-Les Clouzeaux avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,74%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 34,46% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 33,93% contre 66,07%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 14,35% au premier tour, contre 29,71% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de voix, avec 55,59% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes à Aubigny-Les Clouzeaux Regarder en arrière semble encore une fois évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Aubigny-Les Clouzeaux était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,45% des suffrages, devançant la liste de Yannick Jadot avec 16,08% et Jordan Bardella avec 16,04%.

11:45 - Aubigny-Les Clouzeaux : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Aubigny-Les Clouzeaux est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 069 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 377 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 180 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (90,04 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 39,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 46,7% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 801,42 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Aubigny-Les Clouzeaux démontre l'attachement des habitants aux idées de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Aubigny-Les Clouzeaux ? Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 7 174 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des européennes, sur les 2 546 inscrits sur les listes électorales à Aubigny-Les Clouzeaux, 49,47% étaient restés chez eux, contre une abstention de 56,82% pour le scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Aubigny-Les Clouzeaux, 69,33% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Aubigny-Les Clouzeaux ? À Aubigny-Les Clouzeaux, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indéniablement l'abstention. Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,8% des votants de la ville, contre une abstention de 20,97% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,69% au premier tour. Au second tour, 52,24% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.