19:21 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Sainte-Flaive-des-Loups ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,94% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,52% à Sainte-Flaive-des-Loups, contre 23,71% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Sainte-Flaive-des-Loups ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections 2024. En regardant la progression du RN prédite par les sondages au niveau national pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à environ 31% à Sainte-Flaive-des-Loups. Une projection qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par le mouvement dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les habitants de Sainte-Flaive-des-Loups plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Sainte-Flaive-des-Loups lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,46%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,64%. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,89% contre 57,11%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Sainte-Flaive-des-Loups quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,08% au premier tour, contre 22,94% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Sainte-Flaive-des-Loups, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Sainte-Flaive-des-Loups Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Sainte-Flaive-des-Loups était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,71% des voix, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,96% et Yannick Jadot avec 12,05%.

11:45 - Dynamique électorale à Sainte-Flaive-des-Loups : une analyse socio-démographique Dans la ville de Sainte-Flaive-des-Loups, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans la localité, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,38% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,37%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 827 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,32%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,85%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Sainte-Flaive-des-Loups mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,33% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Sainte-Flaive-des-Loups ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Au cours des consultations démocratiques précédentes, les 2 547 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,12% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Flaive-des-Loups (Vendée), contre une abstention de 57,29% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sainte-Flaive-des-Loups : l'abstention en question À Sainte-Flaive-des-Loups, la participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,8% au premier tour. Au second tour, 54,25% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sainte-Flaive-des-Loups ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 15,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 15,17% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.