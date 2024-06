En direct

19:06 - À la Roche-sur-Yon, que vont décider les électeurs de la gauche ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés à la Roche-sur-Yon, la Nupes avait en effet réuni 34,77% des votes au total sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 9,65% à la Roche-sur-Yon, contre 27,87% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel résultat à la Roche-sur-Yon pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. Si dans tout le pays, les sondages d'opinion dessinent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 23% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de la Roche-sur-Yon plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 14,08% contre 34,15% pour Emmanuel Macron et 23,85% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 26,92% contre 73,08%. Avec 9,98%, le RN sera distancé par la suite par les 34,77% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. Une moyenne calculée sur l'ensemble des électeurs de la ville, comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à la Roche-sur-Yon en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à la Roche-sur-Yon plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 13,57% des suffrages, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 17,8% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,87%, vainqueure dans la localité.

11:45 - La Roche-sur-Yon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A la mi-journée des européennes, La Roche-sur-Yon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 54 952 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 4 054 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (77,77 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 2 998 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 6,77%, favorise son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 14,0%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 075 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, La Roche-sur-Yon incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à la Roche-sur-Yon : les enseignements Afin de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Au moment des européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 48,39% des inscrits sur les listes électorales de la Roche-sur-Yon (Vendée). Le taux d'abstention était de 55,06% pour les européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - L'abstention aux européennes à la Roche-sur-Yon À la Roche-sur-Yon, l'un des critères essentiels du scrutin européen sera le niveau de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,04% au premier tour et seulement 48,56% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à la Roche-sur-Yon ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,22% des votants de l'agglomération. La participation était de 72,51% au premier tour, c'est-à-dire 27 840 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.